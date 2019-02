Moderne Autos stecken voller Sensoren. Die Tech-Konzerne HPE und Continental wollen eine Handelsplattform für die erfassten Daten starten. Die Datenhoheit soll beim Fahrer bleiben. Aber viele Geschäfte sind denkbar.

Es ist ein noch immer verbreiteter Irrtum, dass es sich beim Mobile World Congress (MWC) zuerst um jene Mobilfunkmesse handele, als die sie vor inzwischen 33 Jahren mal im französischen Cannes an den Start gegangen war.

Keine Frage, Netzausrüster, Handyhersteller, App-Entwickler dominieren bis heute die Wahrnehmung der Messe. Doch längst ist das Event auch zum Pflichttermin für Unternehmen geworden, die - zumindest im ersten Moment - niemand mit der Handywelt assoziierte. Warum, das belegt eine Ankündigung des amerikanischen IT-Konzerns HPE (die frühere Software-Sparte von Hewlett-Packard) und des deutschen Automobilzulieferer Continental am ersten Messetag.

In Halle 3, traditionell die Domäne der Handyhersteller, verkünden beide Unternehmen, dass sie noch in diesem Jahr eine Handelsplattform an den Start bringen wollen für die immensen Datenmengen, die moderne Autos während der Fahrt erfassen. Rund 25 Gigabyte an Informationen, fünfmal soviel, wie auf eine normale DVD passen, zeichnen die Fahrzeuge pro Stunde auf mit Ihrer Masse an Sensoren. Rund 120 bis 140 stecken in modernen Autos.

Dagegen sehen selbst High-Tech-Smartphones mit ihren bis zu 20 Sensoren mager aus. Ob Stoßdämpfer, Abstandswarner, Umfeldkamera oder Luftqualitätssensor, was die Elektronik erfasst, ließe sich - intelligent vernetzt und über Mobilfunk mit Dienstleistern oder anderen Autofahrern geteilt - auch als Mehrwertdienste verkaufen, glauben die Initiatoren.

Datensilos aufbrechen

Basierend darauf würden auch die Autohersteller selbst gerne neue Geschäftsmodelle aufbauen. Erst recht in einer Zeit, in der das Kaufinteresse an Autos schrumpft und immer mehr Menschen keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...