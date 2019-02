Straubing (ots) - Heißt das aber, dass man an ein Land wie Saudi-Arabien Waffen liefern sollte? Deutschland ist bei diesem Thema sehr zurückhaltend, und das aus gutem Grund, denn die Monarchie führt einen erbarmungslosen Krieg im Jemen, und die Menschenrechtslage ist katastrophal. Es gibt also allen Grund, zu solchen Ländern kritische Distanz zu wahren und ihren Rüstungsgüter zu verweigern. Was jedoch nicht alle EU-Länder so sehen. Die Franzosen haben, ebenso wie die Briten, weniger Skrupel und würden den Saudis gerne Hubschrauber verkaufen, was Berlin jedoch verhindert, weil deutsche Teile verbaut sind. Das zeigt: Bis zu einer gemeinsamen EU-Außen- und Sicherheitspolitik, die diesen Namen verdient, ist es noch ein weiter Weg.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de