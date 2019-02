Apple hat in den vergangenen Handelstagen zunächst einen relativ gleichförmigen Kursverlauf produziert. Am Montag gelang ein weiterer Kursgewinn, der den langsam steigenden Trend aufgreift. Neues Kursziel sind sehr kurzfristig nun 160 Euro. Darüber seien dann relativ schnell auch Notierungen bis zu 175 Euro denkbar. Zu alten Höchstkursen bei fast 200 Euro ist der Weg noch relativ weit. Allerdings ist die Unterstützung mittlerweile deutlich besser geworden. In Höhe von 150 Euro hat sich eine starke ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...