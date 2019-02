Seit Jahrzehnten hat Großbritannien die Herrschaft über das Chagos-Archipel im Indischen Ozean - zu Unrecht, sagt ein Gutachten des Weltgerichtshofes.

Auf der Weltkarte wirken die Inseln winzig. Ihre Bedeutung als Luftwaffenstützpunkt sind hingegen enorm. Doch nun soll London den Chagos-Archipel an Mauritius zurückgeben, findet der Weltgerichtshof.

Großbritanniens jahrzehntelange Herrschaft über den Chagos-Archipel verstößt nach Überzeugung des Internationalen Gerichtshofes (IGH) gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. London müsse die Inselgruppe im Indischen Ozean, zu der auch der US-Militärstützpunkt Diego Garcia gehört, daher "so rasch wie möglich" an Mauritius zurückgeben, heißt es in einem am Montag veröffentlichen Gutachten des Weltgerichtshofes.

Es wurde im Auftrag der UN-Vollversammlung erstellt, ist jedoch nicht völkerrechtlich bindend. 13 der 14 IGH-Richter stimmten dem Gutachten zu.

Der IGH sollte prüfen, ob die Abspaltung des Chagos-Archipels von der damaligen britischen Kolonie Mauritius im Jahr 1965 - drei Jahre vor der Unabhängigkeit des ...

