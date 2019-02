(Wort in Überschrift korrigiert: Verschiebung)

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin erwägt Kreisen zufolge nach langem Widerstand nun doch eine Verlängerung der Frist zum Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit). Theresa May werde an diesem Dienstag eine Diskussion des Kabinetts zur Verlängerung der eigentlich am 29. März auslaufenden Frist leiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Montagabend unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Der Kurs des britischen Pfund legte daraufhin deutlich bis auf 1,15732 Euro zu, kam zuletzt aber wieder etwas zurück.

May werde am Dienstag nach der Kabinettssitzung das Parlament über die Entscheidung des Gremiums informieren, hieß es weiter. Dann werde die Regierung einen Antrag zum Brexit formulieren und diesem am Mittwoch im Unterhaus zur Diskussion und Abstimmung stellen./he

