"Weser-Kurier" zum Glyphosat-Prozess gegen Monsanto/Bayer:

"Die Klage eines krebskranken Rentners gegen die Bayer-Tochter Monsanto in den USA rückt das Thema Glyphosat in Deutschland wieder in den Fokus. Das ist gut und wichtig. Wir erinnern uns: Im November 2017, Deutschland war gerade auf der Suche nach einer neuen Bundesregierung, stimmte der damalige Landwirtschaftsminister Schmidt (CSU) - entgegen der Absprache im Kabinett - für eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung auf EU-Ebene. Bis heute muss sich Umweltministerin Schulze (SPD) mit den Folgen herumärgern. Sie kann glyphosathaltige Unkrautvernichter nicht einfach verbieten, obwohl sie das gern schnellstmöglich tun würde. Im Koalitionsvertrag einigten sich Union und SPD, den Einsatz glyphosathaltiger Mittel deutlich einzuschränken und die Anwendung "so schnell wie möglich" ganz zu beenden. Schon im November legte Schulze einen Plan vor, wonach für Mittel mit Glyphosat bis zum Auslaufen der EU-Zulassung im Jahr 2023 strengere Auflagen gelten sollen. Doch auf eine Einigung in der Strategie lässt das Landwirtschaftsressort warten. Julia Klöckner (CDU) zeigt sich wenig engagiert, findet: 'Gut Ding braucht Weile'"./yyzz/DP/he

AXC0008 2019-02-26/05:35