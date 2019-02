"Handelsblatt" um Klimaschutz:

"Im Klimaschutzgesetz wird eine Reduktion um "mindestens 95 Prozent" zum Ziel erklärt. Aus Sicht des Koalitionspartners ist das eine Provokationen. Es gibt eine Reihe valider Untersuchungen, die belegen, dass jeder einzelne Prozentpunkt an Einsparung jenseits der 90-Prozent-Marke exorbitant teuer wird. Zudem setzen solche Einsparziele politische Weichenstellungen voraus, die bislang noch keiner Bundesregierung gelungen sind. Immerhin hat die Ministerin mit ihrem Entwurf all jenen die Augen geöffnet, die noch immer dachten, man werde ambitionierten Klimaschutz auf Dauer so unkonkret und garantiert folgenlos einfordern können wie Kanzlerin Merkel es seit vielen Jahren tut. Nein, das geht nun nicht mehr."

