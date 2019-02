Im Berufungsprozess um eine Schadenersatzforderung in Millionenhöhe, die Media Saturn von einem seiner ehemaligen Topmanager fordert, wird am Dienstag (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der zum Ceconomy-Konzern gehörende Elektronikriese wirft dem Ex-Deutschlandchef von Media Markt, Michael Rook, die Annahme von Bestechungsgeldern vor. Das Unternehmen fordert rund 1,6 Millionen Euro von Rook, weil die Media-Saturn-Gruppe, zu der die Elektrohandelskette Media Markt gehört, dadurch an das Vermittlungsunternehmen zu viel gezahlt habe.

Für Media Saturn zeichnet sich jedoch eine Schlappe vor dem 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts in Schleswig ab. In der mündlichen Verhandlung hatten die Richter durchblicken lassen, dass die Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Itzehoe wohl nicht zu viel Aussicht auf Erfolg haben dürfte.

Für Rook, der im Dezember 2012 vom Landgericht Augsburg wegen Bestechlichkeit zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, wäre ein Urteil zu seinen Gunsten im Zivilprozess ein wichtiger Schritt für die von ihm angestrebte Rehabilitation./gyd/DP/stw

ISIN DE0007257503

