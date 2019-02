Ein Zusammenschluss von Post-Kritikern will in einer aufwendigen Untersuchung klären, ob der Bonner Konzern beim Briefversand gesetzliche Vorschriften einhält. Die sogenannte Laufzeit-Messung wird an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Düsseldorf vorgestellt. Die einjährige Untersuchung kommt vom Anwenderverband DVPT (Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation), der dem ehemaligen Staatskonzern Qualitätseinbußen vorwirft.

Laut Gesetz müssen 80 Prozent der Briefe in Deutschland am nächsten Werktag ausgeliefert sein. Ob diese Vorgaben eingehalten werden, ist nicht ganz klar - es gibt nur Untersuchungen für die Privatpost. Die aber macht nach Angaben der Deutschen Post nur etwa 15 Prozent des gesamten Sendungsvolumens aus. Zur Geschäftspost und damit zu den verbliebenen 85 Prozent gibt es keine detaillierten Erkenntnisse. Das soll sich nun ändern.

Seit Jahren beschweren sich Bürger bei der zuständigen Regulierungsbehörde, der Bundesnetzagentur, über Mängel bei der Post-Zustellung. Im vergangenen Jahr waren es 12 615 Beschwerden zum Postbereich bei der Bundesnetzagentur und damit mehr als doppelt so viele wie 2017. Mehr als die Hälfte der Wortmeldungen betrafen die Beförderung und Zustellung von Briefen. Zudem ging es um Pakete und um Filial-Öffnungszeiten.

Die Netzagentur ist bei der Untersuchung des DVPT als ein Geldgeber mit im Boot - sie will die erhobenen Daten später nutzen, um sich ein genaues Bild zu machen über die Arbeit der Post./wdw/DP/stw

