Der Nürnberger Marktforscher GfK veröffentlicht am Dienstag (8.00 Uhr) neue Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Trotz schwächelnder Wirtschaft dürften sich viele Bundesbürger weiter in Kauflaune befinden. Zwar trübt sich einerseits die Konjunktur ein. Bei der Einkommenserwartung aber dürften die Deutschen optimistisch bleiben.

Grund ist der weiter sehr gute Arbeitsmarkt. Der hohe Beschäftigungsstand führt den Angaben zufolge auch zu real steigenden Löhnen und Gehältern, wovon auch Rentner profitierten./mac/DP/stw

