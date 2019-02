Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDP: Walt Disney am 25.2. -1,44%, Volumen 109% normaler Tage , HDI: Home Depot am 25.2. -1,25%, Volumen 142% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 25.2. -0,94%, Volumen 99% normaler Tage , CIS: Cisco am 25.2. 1,36%, Volumen 104% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 25.2. 1,97%, Volumen 87% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 25.2. 2,02%, Volumen 92% normaler Tage , Dow Jones: +0,23% Aktie Symbol SK Perf. DowDuPont Inc. DWDP 56.080 2.02% Caterpillar CAT1 141.410 1.97% Cisco CIS 50.790 1.36% ...

