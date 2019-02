Die Encore Wire Corporation (ISIN: US2925621052, NASDAQ: WIRE) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,02 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner aus. Auf das Jahr hochgerechnet sind das 0,08 US-Dollar. Das entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 58,76 US-Dollar (Stand: 25. Februar 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,14 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Dividende am 18. April 2019 (Record date: 4. ...

