=== *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Ludwigshafen *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis und Veröffentlichung des Strategieplans 2019-2021 (08:30 Online-PK mit Konzernchef Tavares), Paris 07:30 DE/Xing SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H, Einbeck 07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 92 zuvor: 91 09:30 DE/Netzbetreiber 50 Hertz, BI-PK, Berlin 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), PK zu Brexit-Vorbereitungen der Unternehmen, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), PG zu neuer Sub-Marke in China, Wolfsburg 14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Investor Day, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember (ursprünglich 17.1.2019) Baubeginne PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +4,4% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Berlin Institute for Medical Systems Biology, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 124,0 zuvor: 120,2 19:00 DE/Siemens-Chef Kaeser und Bundeskanzlerin Merkel, Reden bei der Vorsitzübergabe beim Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Berlin *** - DE/Bayer AG, Veröffentlichung des Dividendenvorschlags, Leverkusen *** - EU/Kommission, möglicherweise Entscheidung zur Übernahme der Ökostromgeschäfte von Eon und der eigenen Tochter Innogy durch RWE, Brüssel *** - GB/Unterhaus, Premierministerin May informiert über den Stand der Brexit-Verhandlungen, London - ES/GSM Association Ltd, Fortsetzung Mobile World Congress (bis 28.2.), Barcelona ===

February 26, 2019

