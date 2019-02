The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26804 ERSTE GP BNK 19/29MTN1616 BD00 BON EUR N

CA XFRA CA135087J629 CDA 2021 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA135087J884 CDA 19/21 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0419040917 HYUND.CAP.S. 19/24 BD00 BON CHF N

CA BS65 XFRA DE0001104750 BUND SCHATZANW. 19/21 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000DDA0Q12 DZ BANK IS.C181 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGQ3 DZ BANK CLN E.9614 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RA4 DZ BANK IS.A1108 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RB2 DZ BANK IS.C185 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB37B4 UC-HVB CRLNFI 22 CL BD01 BON USD N

CA XFRA EU000A1Z99H6 ESM 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1955059420 TURK TELEK. 19/25 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1956184532 BNG BK 19/24 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1957338640 SWEDEN 19/22 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1957541953 DANSKE BK 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA 0ZB XFRA CA21250C1068 CONVERGE TECHNOLOGY SOL. EQ00 EQU EUR N

CA ASRI XFRA LU1859444769 BNPPE.-EO CORP.BD.SRI CAP EQ00 EQU EUR Y

CA V9G2 XFRA US98420U6047 XPRESSPA GROUP DL-,01 EQ01 EQU EUR N