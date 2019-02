FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06

FYM XFRA JP3802600001 FAMILYMART UNY HLDGS CO.

V9G1 XFRA US98420U1097 XPRESSPA GROUP DL-,01