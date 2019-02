TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mehrheitlich mit Abgaben. Einzig die Börse in Shanghai hält sich im positiven Bereich. Auch die guten Vorgaben von der Wall Street mit neuen Jahreshochs stützen nicht.

Nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst mit seinen Aussagen am Wochenende für Hoffnungen auf einen baldigen Handelsabschluss zwischen China und den USA sorgte und mögliche Planungen für ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Spiel brachte, hieß es am Montag von Trump Berichten zufolge, dass ein Abkommen "möglicherweise überhaupt nicht zustande kommt".

Nach der kräftigen Kursrally zu Wochenanfang mit Gewinnen von über 5 Prozent geht es an den Aktienmärkten im chinesischen Kernland nun gemächlicher zu. Der Shanghai-Composite notiert 0,6 Prozent fester. In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index indessen rund 0,6 Prozent leichter. In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent auf 21.442 Punkte. Auch in Südkorea geht es abwärts. Der Index gibt hier 0,4 Prozent auf 2.224 Punkte nach.

In Sydney - wo der Handel bereits beendet ist - verliert der S&P/ASX 200 rund 0,9 Prozent. Belastet wurde der Index - wie auch in der gesamten Region - von Ölaktien aufgrund gesunkener Ölpreise. Die global gehandelte europäische Sorte Brent notiert aktuell 0,3 Prozent leichter bei 64,54 US-Dollar. Santos und Oil Search gaben 2,6 bzw. 1,2 Prozent nach. In Tokio verlieren Inpex 3,8 Prozent. In Hongkong trifft es CNOOC mit einem Minus von 2,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten brechen AAC in Hongkong um 13,2 Prozent ein, nachdem der Apple-Zulieferer eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Für das erste Quartal erwartet der Hersteller von akustischen Komponenten aufgrund rückläufiger Auftragseingänge einen Gewinneinbruch um bis zu 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Politische Spannungen zwischen Indien und Pakistan belasten

Inmitten der politischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan um die umstrittene Region Kaschmir soll es zu einem militärischen Zwischenfall gekommen sein. Dem pakistanischem Militär zufolge sollen indische Kampfflugzeuge in pakistanischen Luftraum eingedrungen sein, wobei es zu Bombenabwürfen gekommen sein soll. Schäden oder Verletzte habe es hingegen nicht gegeben. Indien hat sich nicht öffentlich zu den pakistanischen Behauptungen geäußert. An der indischen Börse notiert der Sensex 0,9 Prozent leichter. Die indische Rupie gibt zum Dollar etwas nach und notiert aktuell bei 71,04 Rupien je Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.128,40 -0,94% +8,54% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.442,31 -0,40% +7,13% 07:00 Kospi (Seoul) 2.224,02 -0,38% +8,97% 07:00 Schanghai-Comp. 2.981,29 +0,68% +19,54% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.796,28 -0,56% +11,38% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.263,59 -0,27% +6,55% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 -0,0% 1,1360 1,1350 -0,9% EUR/JPY 125,87 -0,2% 126,16 125,57 +0,1% EUR/GBP 0,8652 -0,1% 0,8657 0,8672 -3,9% GBP/USD 1,3125 +0,0% 1,3121 1,3086 +3,0% USD/JPY 110,83 -0,2% 111,07 110,64 +1,1% USD/KRW 1118,85 +0,0% 1118,45 1119,55 +0,4% USD/CNY 6,6995 +0,2% 6,6894 6,6928 -2,6% USD/CNH 6,6996 +0,2% 6,6835 6,6893 -2,5% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8486 7,8487 +0,2% AUD/USD 0,7154 -0,2% 0,7171 0,7158 +1,6% NZD/USD 0,6880 -0,0% 0,6883 0,6874 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.786,00 -1,0% 3.824,00 3.770,50 +1,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,24 55,48 -0,4% -0,24 +19,9% Brent/ICE 64,58 64,76 -0,3% -0,18 +18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,42 1.326,70 +0,1% +1,72 +3,6% Silber (Spot) 15,91 15,89 +0,1% +0,02 +2,7% Platin (Spot) 859,50 854,00 +0,6% +5,50 +7,9% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,3% -0,01 +11,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 01:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.