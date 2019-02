New York - Der Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat schon wieder Stress mit den US-Behörden. Die Börsenaufsicht SEC fordert gerichtliche Massnahmen gegen Musk, weil dieser gegen Auflagen eines Vergleichs verstossen habe. Das geht aus einem entsprechenden Antrag hervor, den die SEC am Montag (Ortszeit) beim zuständigen Gericht in Manhattan eingereicht hat. Die Tesla-Aktie fiel daraufhin nachbörslich zeitweise um mehr als fünf Prozent.

Musk hatte vergangene Woche bei Twitter Angaben zu Teslas möglicher Jahresproduktion 2019 gemacht. Das Problem: Der Tech-Milliardär war im vergangenen Jahr nach missverständlichen Tweets von der SEC verklagt worden und hatte sich mit der Behörde auf einen Vergleich geeinigt, der ihm unter anderem verbietet, marktbewegende Nachrichten eigenmächtig über seine Social-Media-Kanäle zu verbreiten.

Was genau hat Musk getwittert, das der SEC so aufstösst? "Tesla baute 0 Autos 2011, aber wird 2019 rund 500'000 bauen", schrieb der Starunternehmer am 19. Februar. Das wertet die Börsenaufsicht als Verstoss gegen die Auflagen, auf die ...

