Der weltgrößte Chemiekonzern hat am Dienstagmorgen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2018 präsentiert. Demnach steigerte das Unternehmen den Umsatz um zwei Prozent auf 62,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 7,6 Milliarden Euro auf 6,4 Milliarden Euro. Dazu trug vor allem das Segment Chemicals bei, das rund zwei Drittel des gesamten Ergebnisrückgangs ausmachte, so der Konzern in einer Mitteilung. Insgesamt war 2018 ein von schwierigen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen geprägtes und von Handelskonflikten belastetes Jahr, erklärte BASF. Im zweiten Halbjahr hat das Unternehmen eine wirtschaftliche Abkühlung in wichtigen Märkten gespürt, insbesondere in der Automobilindustrie, der größten BASF-Kundenbranche. Vor allem die Nachfrage chinesischer Kunden ließ deutlich nach. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China trug hierzu bei, heißt es weiter. Der Gewinn je Aktie sank um 23 Prozent auf 5,12 Euro. Beim Umsatz konnte BASF mit die Erwartungen der Analysten, die von 62,2 Milliarden Euro ausgegangen waren, leicht übertreffen. Beim Gewinn je Aktie lag BASF unter den Prognosen von 5,18 Euro.

