Die US-Bank JPMorgan hat Siemens von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 118 Euro angehoben. Nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung in den vergangenen zwei Jahren seien die Papiere im Bewertungsvergleich eine Gelegenheit, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei anderen Titeln in seiner Bewertung komme das Aufwärtspotenzial allmählich an ein Ende, Siemens habe die jüngste Rally aber ausgespart. Die Stimmung unter Investoren für die Aktien des Industriekonzerns könne sich nun wieder verbessern./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 12:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-26/07:59

ISIN: DE0007236101