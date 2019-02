Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 10,90 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger sei immer noch auf einem guten Weg, angesichts von Synergien und stabiler Margen im Privatkundengeschäft im Jahr 2022 einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,95 Euro zu erwirtschaften, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Gandolfi erhöhte seine EPS-Prognosen und begründete dies vor allem mit gesenkten Schätzungen für den Finanzaufwand./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-02-25/21:36

ISIN: DE000ENAG999