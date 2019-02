TAGESTHEMA

Nach der zuletzt spürbaren konjunkturellen Abschwächung peilt BASF für das neue Geschäftsjahr leichte Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis (EBIT) an. Damit werden die Einnahmen um 1 bis 5 Prozent und das EBIT vor Sondereinflüssen um 1 bis 10 Prozent über dem Vorjahreswert gesehen, wie der Chemiekonzern bei Vorlage der Bilanz mitteilte. Konzernchef Martin Brudermüller rechnet mit Wachstum der Abnehmerbranchen, auch für die wichtige Automobilbranche gehe er "von einer leichten Erholung nach dem Produktionsrückgang im Vorjahr aus". Die ersten beiden Quartale dürften vergleichsweise schwach ausfallen. Zum einen sei im Vorjahr die Vergleichsbasis sehr hoch gewesen, zum anderen dürften Kosten für die Umsetzung der neuen Konzernstrategie sich negativ auf das Ergebnis auswirken.

Im folgenden die Zashlen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 15.586 +2% 15.216 -0,1% 15.231 EBIT vor Sondereffekten 630 -59% 607 -60% 1.525 EBIT 469 -67% 538 -62% 1.421 Ergebnis vor Steuern 235 -81% 659 -46% 1.211 Ergebnis nach Steuern/Dritten 348 -77% 504 -67% 1.537 Ergebnis je Aktie 0,37 -78% 0,56 -66% 1,68

AUSBLICK UNTERNEHMEN

XING (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2018 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 232 +24% 3 188 EBITDA 75 +28% 3 58 Ergebnis nach Steuern 31 +20% 3 26 Ergebnis je Aktie 5,71 +24% 3 4,61 Dividende je Aktie 1,84 +10% 2 1,68 ===

Weitere Termine:

05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London

07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Köln

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis und Veröffentlichung des Strategieplans 2019-2021

07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H, Einbeck

07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), PG zu neuer Sub-Marke in China, Wolfsburg

14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Investor Day, New York

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Bayer AG, Veröffentlichung des Dividendenvorschlags, Leverkusen

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Biotest AG, Jahresergebnis

- Washtec AG, Veröffentlichung des Dividendenvorschlags

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte -FR 08:45 Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 92 zuvor: 91 -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember (ursprünglich 17.1.2019) Baubeginne PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,7% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 123,3 zuvor: 120,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit März 2021 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,1 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.785,80 -0,40 Nikkei-225 21.444,46 -0,39 Schanghai-Composite 2.980,46 0,65 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.505,39 0,42 DAX-Future 11.466,00 0,07 XDAX 11.470,07 0,08 MDAX 24.359,42 -0,01 TecDAX 2.623,99 0,32 EuroStoxx50 3.280,01 0,29 Stoxx50 3.022,74 0,13 Dow-Jones 26.091,95 0,23 S&P-500-Index 2.796,11 0,12 Nasdaq-Comp. 7.554,46 0,36 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,40 -24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit leichteren Kursen am deutschen Aktienmarkt rechnen Händler für die Sitzung am Dienstag. Der Handel im DAX-Future weist auf eine Eröffnung bei etwa 11.450 Punkten hin und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussstand vom Montag. Nach fünf Tagen mit Kursgewinnen könnte nun eine Verschnaufpause einsetzen. Etwas gedrückt wird die Stimmung von den Vorlagen: In New York fielen die Kurse im Verlauf deutlich unter die Höchststände zurück, und in Asien geht es überwiegend etwas abwärts. Andererseits gibt es kaum Indizien für ein Ende der Erholung: Die Marktbreite in Europa hat sich mit dem jüngsten Aufwärtsschub der Autotitel weiter verbessert. Und ein chaotischer Brexit scheint vom Tisch zu sein, meint Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Forderung der Labour-Partei nach einem zweiten Referendum. Impulse könnten vom US-Verbrauchvertrauen am Nachmittag ausgehen sowie von neuen Daten vom US-Immobilienmarkt. Zudem äußert sich US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats zur Geldpolitik. In Europa stehen das französische Verbrauchervertrauen und der GfK-Konsumklima-Index im Blick.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Die Hoffnungen auf ein Ende des US-chinesischen Handelsstreits haben zum Wochenauftakt auch die Börsen in Europa etwas angetrieben. Größter Gewinner unter den Branchen waren Autotitel, deren Sektorindex um 2,0 Prozent anzog. Allerdings waren die Umsätze niedrig. Gewinner unter den Länderbörsen war Mailand. Der MIB-30 zog um 0,9 Prozent an. Entgegen mancher Erwartungen wurde die Kreditwürdigkeit des Landes von der Rating-Agentur Fitch nicht abgestuft. Von der Entspannung profitierten unter anderem die Banken, so Uncredit mit einem Plus von 2,9 Prozent. Roche standen mit einer Übernahme im Blick, die an der Börse als sinnvolle Ergänzung eingestuft wurde, wenngleich die Akquisition mit knapp 5 Milliarden Dollar als teuer gilt. Der Kurs von Roche konnte sich knapp behaupten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Covestro blickt nach einem sehr schwachen vierten Quartal in eine düstere Zukunft. 2019 ist mit einem weiteren deutlichen Rückgang der Ergebnisse zu rechnen. Im vierten Quartal machten Ausfälle in der Produktion und höhere Logistikkosten wegen des niedrigen Rhein-Pegels dem Unternehmen zu schaffen. Der Kurs gab um 3,2 Prozent nach. Mit einem Übernahmegebot ging es für die Aktie von VTG um 7,1 Prozent nach oben auf 53 Euro. Die Morgan-Stanley-Tochter Warwick, die bereits rund 71 Prozent der VTG-Anteile hält, will den Waggonvermieter von der Börse nehmen. Warwick hat ein Abfindungsangebot an die restlichen Aktionäre in Höhe von 53 Euro je Aktie unterbreitet. Daneben stiegen Adidas um 3 Prozent auf 210,30 Euro: Wells Fargo soll den Titel auf "Outperformer" hochgestuft haben mit einem Kursziel von 240 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Während der XDAX im Sog der Wall Street, die einen Großteil ihrer Gewinne im späten Geschäft abgab, etwas zurückkam, legten Wirecard im nachbörslichen Handel am Montagabend um 0,7 Prozent zu. Unterstützung kam vom Großaktionär Jupiter, der sich ausdrücklich zu Wirecard bekannte.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die großen US-Aktienindizes markierten neue Jahreshochs, nachdem der US-Präsident die für den 2. März angedrohte Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Waren auf unbestimmte Zeit verschoben hatte. Allerdings bröckelten die Gewinne bald wieder, was Händler mit der bevorstehenden Anhörung des US-Notenbankchefs Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats und einer Fülle von Konjunkturdaten im weiteren Verlauf der Woche erklärten. Unter den Einzelwerten gewannen General Electric 6,4 Prozent, nachdem der Konzern die Verkauf der Biopharma-Sparte an Danaher (+8,5 Prozent) angekündigt hatte. Berkshire Hathaway stiegen um 0,2 Prozent. Die Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett hatte mit ihren jüngsten Geschäftszahlen nicht in allen Punkten überzeugt. Apple legten um 0,7 Prozent zu, nachdem Buffett in einem Interview gesagt hatte, dass er seine Apple-Aktien derzeit nicht verkaufen würde. Einen Sprung um 120 Prozent nach oben auf 113,48 Dollar machte die Aktie von Spark Therapeutics. Die schweizerische Roche übernimmt das Biopharma-Unternehmen für fast 5 Milliarden Dollar bzw 114,50 Dollar je Aktie.

Staatsanleihen waren in dem wieder risikofreudigeren Umfeld derweil nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 1,6 Basispunkte auf 2,67 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.05 Uhr EUR/USD 1,1360 -0,0% 1,1360 1,1341 EUR/JPY 125,89 -0,2% 126,16 126,00 EUR/CHF 1,1361 -0,0% 1,1365 1,1352 EUR/GBR 0,8652 -0,1% 0,8657 0,8690 USD/JPY 110,83 -0,2% 111,07 111,11 GBP/USD 1,3131 +0,1% 1,3121 1,3052 Bitcoin BTC/USD 3.788,25 -0,93 3.824,00 3.817,75

