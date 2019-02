IRW-PRESS: Halo Labs Inc.: Halo Labs unterzeichnet Vereinbarung mit Cannus Partners in Kalifornien über die Beschaffung von Bulk-Biomasse und die Lieferung von Bulk-Extrakt

Erwarteter Umsatzanstieg in Höhe einer weiteren Million US-Dollar pro Monat

Cathedral City, Kalifornien / Toronto, Ontario - 25. Februar 2019 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTC: AGEEF, DEUTSCHLAND: A9KN) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine aus zwei Teilen bestehende Vereinbarung mit Cannus Partners Inc. (Cannus) über die Beschaffung von Biomasse und die Lieferung von Bulk-Extrakt abgeschlossen hat. Entsprechend den Bestimmungen der Vereinbarung wird Cannus Halo 1.500 Pfund Cannabis-Produkt (Biomasse) pro Woche liefern; im Gegenzug wird Halo 50.000 Gramm hochwertiges Destillat pro Woche produzieren und an Cannus liefern. Der Großhandelswert wird auf insgesamt mehr als 250.000 Dollar/Woche geschätzt. Die erste Lieferung von Bulk-Extrakten ist für den März vorgesehen, vorausgesetzt Cannus erhält alle erforderlichen Lizenzen des Bundesstaates Kalifornien und der lokalen Behörden. Die Parteien haben vereinbart, den Bruttogewinn zu gleichen Teilen aufzuteilen.

Kiran Sidhu, der CEO von Halo Labs, erklärte dazu: Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit Cannus Partners, einer vertikal integrierten Cannabis-Gesellschaft. Cannus hat im Anbaubereich Know-how entwickelt, verfügt über eine umfangreiche Vertriebsplattform und Einzelhandelsaktivitäten und ist damit ein idealer Partner für Halo. Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft, während beide Unternehmen weiterhin bestrebt sind, in Kalifornien und darüber hinaus ihr Geschäft auszubauen und zu wachsen.

Brian Baca, der CEO von Cannus Partners, merkte wie folgt an: In Kalifornien nimmt die Nachfrage nach einer zuverlässigen Lieferung von hochwertigem Destillat weiter zu. Für uns war es wichtig, Halo als Partner zu gewinnen, da das Unternehmen bei der Entwicklung von Öl- und Konzentratprodukten, die von unseren Kunden nachgefragt werden, führend ist. Das Know-how von Halo bei der Extraktion ergänzt unsere derzeitige Geschäftstätigkeit in idealer Weise und macht Halo zu einem wichtigen Wertschöpfungspartner. Wir freuen uns auf die Stärkung unserer Partnerschaft im Zuge der weiteren Geschäftsexpansion beider Unternehmen.

ÜBER CANNUS PARTNERS

Cannus Partners Inc. ist eine vertikal integrierte Gesellschaft, die Cannabis anbaut, produziert und vertreibt und eine Cannabis-Abgabestelle betreibt. Sie ist derzeit bestrebt, ihr Geschäft vom Saatgut bis hin zum Verkauf in ganz Kalifornien und dem Großraum Nordosten auszubauen. Cannus Partners ist Eigentümer von Ikänik Farms, einer Firma, die sowohl einen Cannabisanbaubetrieb wie auch Einzelhandelsgeschäfte betreibt, und von Blunt Brothers, einer zugelassenen Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Kanada. Cannus bemüht sich derzeit um die Einholung der erforderlichen Lizenzen; diese sollen voraussichtlich bis März 2019 vorliegen.

ÜBER HALO LABS

Halo ist ein Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der gesamten Cannabisbranche. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, nutzt eigene Verfahren und Produkte und hat seit der Firmengründung bereits mehr als 3,0 Millionen Gramm Öl und Konzentrat hergestellt. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen hat derzeit Betriebsstätten in Kalifornien, Nevada und Oregon und ist über eine strategische Partnerschaft auch in Lesotho (Afrika) vertreten. Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

KONTAKTDATEN

Halo Labs

Investor Relations

info@halocanna.com

77 King Street West, Suite 400 Toronto, Ontario M5K 0A1

www.halocanna.com

Vorsorgliche Hinweise

Die Anleger werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme der im Informationsrundschreiben offengelegten Angaben im Zusammenhang mit der Transaktion oder dieser Pressemitteilung sämtliche Informationen, die in Bezug auf die Transaktion veröffentlicht werden oder eingehen, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und daher nicht als zuverlässig angesehen werden sollten. Der Handel mit den Wertpapieren von Halo sollte als hoch spekulativ betrachtet werden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Halo erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen.

Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, und auch die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46013

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46013&tr=1

