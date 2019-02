Nach der Kursrally in den vergangenen Tagen sichern sich Anleger am Dienstag Gewinne. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokern zufolgeniedriger in den Handel starten. Am Montag hatte er dank Entspannungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China 0,4 Prozent im Plus bei 11.505,39 Punkten geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...