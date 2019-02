Essen (ots) - Die FDP sollte eine verbindliche Frauenquote einführen. Das forderte die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) in einem Gespräch mit der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Derzeit liegt der Frauenanteil bei den Liberalen nur bei 22 Prozent. "Ich war nie eine Anhängerin der Frauenquote, aber inzwischen glaube ich, dass es nicht mehr anders geht", sagte Leutheusser-Schnarrenberger der WAZ. 22 Prozent Frauenanteil seien aus ihrer Sicht aber viel zu wenig. "Wir brauchen - zumindest versuchsweise - für mindestens vier Jahre das Instrument Frauenquote. 33 Prozent Frauen müssten in der FDP auf Kandidatenlisten stehen. Auch in den Kreis- und Ortsverbänden müssten Frauen ein Drittel der Ämter haben. "Eine 50 Prozent-Quote wäre bei dem niedrigen Frauenanteil in der Partei unrealistisch", präzisierte die Politikerin. Leutheusser-Schnarrenberger wünscht sich generell, dass "Frauen, auch in der FDP, sagen: Ja, wir streben nach Machtpositionen."



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de