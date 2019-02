Mit einem Plus von 5,28 Prozent wurde die Aktie des "Machine Vision"-Spezialisten ISRA Vision am Montag der Tagessieger im TecDAX. Die Aktie also, die zwischen September und Dezember 2018 tendenziell ganz oben in der Verliererliste des Index zu finden war und in der Spitze fast zwei Drittel ihres Kurswerts verloren hatte.Mittlerweile hat die Aktie, vom Tief bei 22,25 Euro gerechnet, fast 50 Prozent in zehn Wochen zugelegt. Und wenngleich sie immer noch weit unterhalb des Rekordhochs von Anfang September notiert: Charttechnisch betrachtet hat der Kurs gerade bullische Zeichen gesetzt.

