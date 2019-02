Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte ADVA Optical Networking, das Unternehmen mit dem sperrigen Namen, dessen Branche, die Telekommunikationsinfrastruktur, nicht minder sperrig zu lesen ist, die Bilanz des Jahres 2018 und lieferte einen Ausblick auf das laufende Quartal.Die Reaktion darauf war, gelinge gesagt, sportlich. Zuerst rutschte die Aktie 7,5 Prozent ins Minus, um den Tag dann doch mit einem Mini-Plus zu beenden. Am nächsten Tag, dem Freitag, startete ADVA bereits mit einer Kurslücke nach oben und schloss mit gut zehn Prozent im Plus.

