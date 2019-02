Graphnet, Inc., ein branchenführende Anbieter von sicheren, cloudbasierten Enterprise-Content-Management-Lösungen und integrierten elektronischen Messaging-Services, hat Retarus, Inc. ("Retarus") wegen Verleumdung verklagt. Die Verleumdungsklage von Graphnet [Aktenzeichen-Nr. HUD-L-3298-16] wurde Geschworenen ("Jury") am Hudson County Superior Court am 28. 29., 30. und 31. Januar 2019 und am 4. und 5. Februar 2019 vorgelegt. Die Geschworen fällten ihr Urteil am 5. Februar 2019 und kam einstimmig zu dem Ergebnis, (a) dass Retarus eine Broschüre mit einer Falschaussage über Graphnet veröffentlicht hat, (b) dass Retarus mit der Veröffentlichung einer Falschaussage im Unrecht war, und (c) dass Retarus durch die Veröffentlichung der Falschaussage Graphnet verleumdet hat.

Die Geschworenen sprachen Graphnet einen nominellen Schadensersatz in Höhe von 800.000 US-Dollar zu.

Graphnet, ein führender Enterprise-Content-Management-Anbieter von cloudbasierte Transaktionslösungen, bietet ein umfangreiches Paket von Datenaustauschanwendungen an. Das Aufkommen von Cloud-Computing und die branchenübergreifende Verbreitung von Big Data führten zur Implementierung von Graphnet's zentralem Speicher für das Data-Warehousing von Transaktionsinformationen. Graphnet stellt seine cloudbasierten Anwendungen als Service über ein proprietäres, unternehmensintegriertes, globales, redundantes Netzwerk zur Verfügung.

Dieses Netzwerk verbindet mehrere inländische und internationale vollständig konforme Rechenzentren (SSAE16 und HIPAA). Die cloudbasierte Technologie von Graphnet senkt die Komplexität und Kosten, die mit internen Lösungen verbunden sind, dramatisch und bringt gleichzeitig eine erhebliche Steigerung der operativen Effizienz. Der Zugriff auf unsere Content-Management-Lösungen kann über Desktop-Applikationen und Host-Systeme für bidirektionale SMS-, Fax- und E-Mail-Transaktionen erfolgen.

Die FuE- und Netzwerktechnik-Fähigkeiten von Graphnet zeichnen sich durch beispiellose technische Kompetenz bei der Entwicklung und Bereitstellung einer maßgeschneiderten, nahtlosen Kunden-Content-Management-Integration aus. Die Lösungsdienstleistungen von Graphnet werden von branchenführenden Finanz-, Versicherungs-, Gesundheits- und Logistikunternehmen und von Behörden in Anspruch genommen.

Graphnet Inc., ein Delaware-Unternehmen, wurde 1968 gegründet. Seitdem ist das Unternehmen ein führender globaler Anbieter einer umfassenden Suite von Kommunikationsanwendungen, die Unternehmen eine sichere und rentable Kommunikation mit ihren Kunden, Handelspartnern und sonstigen Dritten ermöglicht.

