Bis Ende Oktober letzten Jahres hielt sich Infineon noch in einem klaren Abwärtstrend auf und verlor auf einen Wert von 15,75 Euro. Erst an dieser Stelle startete eine deutliche Gegenbewegung, die ein vorläufiges Verlaufshoch bei 20,25 Euro bis Anfang Dezember hervorgebracht hat. Die restliche Zeit über hangelte sich die Aktie von Hoch zu Hoch sukzessive aufwärts. Zu Beginn dieser Handelswoche lege das Papier nach einer mehrtägigen Konsolidierung wieder dynamisch zu und stieg direkt an die entscheidende Marke von 20,25 Euro an. Möglicherweise gelingt es nach der vorausgegangenen Konsolidierungsbewegung seit Ende Januar nun endlich einen handfesten Durchbruch zu erringen und hierdurch das schon lange favorisierte Kaufsignal endlich zu aktivieren. Die Chancen hierauf stehen vergleichsweise gut, allerdings unterliegt die Aktie auch starken Schwankungen. ...

