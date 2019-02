Nach dem ISRA Vision eine erhöhte Dividende angekündigt hat, legt das Unternehmen nun die nächsten Zahlen vor. Das Unternehmen möchte für das abgelaufene Jahr seine Dividende um 27 Prozent auf 0,15 Euro je Aktie erhöhen. Der Umsatz stieg in 2018 ebenfalls um sieben Prozent auf 152,5 Millionen Euro und das Vorsteuerergebnis um 18 Prozent auf 33 Millionen Euro. Doch nach den Zahlen ist vor den nächsten Zahlen. So will das Unternehmen am 28. Februar ...

