Embedded World Inside Secure(Paris: INSD)(Euronext Paris: INSD), Anbieter von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, meldete heute eine Zusammenarbeit mit The Qt Company (Nasdaq Helsinki: QTCOM), einem weltweit tätigen Software-Unternehmen, dessen führende unabhängige Technologie hinter Millionen Geräten und Anwendungen steht, um eine vorintegrierte Lösung des Anwendungsschutzprodukts von Inside Secure und des Qt Software-Frameworks bereitzustellen.

Qt ist die bevorzugte Plattform für Hersteller von Fahrzeugsystemen, medizinischen Geräten, industriellen Automationsvorrichtungen und anderen geschäftskritischen Anwendungen. Die von Inside Secure angebotenen Tools Code Protection und Whitebox sind jetzt mit dem Softwareentwicklungs-Framework von Qt integriert eine branchenweit erstmalige derartige Integration -, um IoT-Geräte und zugehörige empfindliche Daten leistungsstark zu schützen.

"Die Sicherheit vernetzter Geräte und ihrer empfindlichen Daten in der Welt des Internets der Dinge ist ein äußerst kritischer Aspekt für Entwickler und Endnutzer dieser Geräte gleichermaßen und darum eine Top-Priorität für unsere Kunden", erklärte Tuukka Ahoniemi, Senior Vice President, Strategy bei der Qt Company. "Indem wir die Technologie von Inside Secure integrieren, können wir unseren Kunden eine sofortige, dabei jedoch anpassbare gebrauchsfertige Lösung anbieten, mit der sie ihren Sicherheitsanforderungen gerecht werden, wobei Inside Secure ihnen als bewährter Sicherheitspionier zur Seite steht."

"Inside Secure gibt erfreut eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Qt Company bekannt. Die beiden Unternehmen wollen die Entwicklung von Sicherheitssoftware für Kunden von Qt vereinfachen, die Zeit bis zur Marktreife verkürzen und die Gesamtkosten reduzieren", so Asaf Ashkenazi, Vice President of Product Strategy bei Inside Secure. "IoT-Entwickler müssen sich unbedingt gegen Hacker schützen, die eine stetig zunehmende Vorliebe für das Internet der Dinge und eingebettete Ziele zeigen und Inside Secure bietet einen einfachen Weg zum Schutz, während gleichzeitig die Bandbreite der Geräte und Anwendungen, die damit wirklich gesichert werden können, erweitert wird."

Embedded World 2019

Besuchen Sie Inside Secure auf der Embedded World 2019 in Nürnberg vom 26. bis 28. Februar am Stand der Qt Company Nr. 4-258, wo Sie in Echtzeit zusehen können, wie ein Entwickler in kurzer Zeit Whitebox-Schlüssel erzeugt, um den Lokalspeicher eines Geräts zu sichern.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silicium-IP, Tools und Know-how zum Schutz von Transaktionen, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen in Fragen der Sicherheit bietet das Unternehmen Produkte mit fortschrittlichen und differenzierten technischen Funktionen, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die hohen Ansprüche der Märkte für Netzwerksicherheit, IoT-Sicherheit, Inhalts- und App-Schutz, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen zu erfüllen. Die Technologie von Inside Secure wird zum Schutz der Lösungen für ein breites Kundenspektrum eingesetzt, darunter Diensteanbieter, Content-Vertriebe, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com

