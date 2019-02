Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Just Eat von 1060 auf 1100 Pence angehoben und die Aktie des Essenslieferanten auf der "Conviction Buy List" belassen. Er rechne für die Jahre 2018 bis 2021 mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) von im Schnitt 24 Prozent jährlich und des Umsatzes von 28 Prozent, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Just Eat überzeuge ihn unter den Essenslieferdiensten am meisten. Der Markt unterschätze die Geschäfte in Großbritannien, Brasilien und Kanada./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-02-26/08:32

ISIN: GB00BKX5CN86