Der US-Präsident hatte die Preisstrategie der Opec erneut kritisiert und fordert eine Entspannung der Ölpreise. Im frühen Handel sanken die Kurse deutlich.

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre deutlichen Vortagsverluste leicht ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,64 US-Dollar. Das waren 12 Cent weniger als am Montagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf ...

