DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der Venezuela-Krise steigt die Zahl der Sicherheitskräfte, die desertieren und sich in das Nachbarland Kolumbien absetzen. Inzwischen seien 270 Sicherheitskräfte "vor der Diktatur von (Staatschef) Nicolas Maduro geflohen", erklärte die kolumbianische Einwanderungsbehörde. Nach der gewaltsamen Blockade von Hilfslieferungen an den venezolanischen Grenzen wollen die Staaten der Lima-Gruppe den Internationalen Strafgerichtshof (CPI) in Den Haag einschalten. Dieser solle die Weigerung von Präsident Nicolas Maduro, ausländische Hilfe für die notleidende Bevölkerung ins Land zu lassen, als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" ahnden, erklärte die Lima-Gruppe. Die US-Regierung hat derweil die Sanktionen gegen das Umfeld von Staatschefs Nicolás Maduro weiter verschärft. Wie Finanzminister Steven Mnuchin mitteilte, wurden Strafmaßnahmen gegen vier mit Maduro verbündete Gouverneure von venezolanischen Bundesstaaten verhängt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Investorentag

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember (ursprünglich 17.1.2019) Baubeginne PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,7% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 123,3 zuvor: 120,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.785,80 -0,40% Nikkei-225 21.449,39 -0,37% Hang-Seng-Index 28.740,61 -0,76% Kospi 2.226,60 -0,27% Schanghai-Composite 2.951,30 -0,34% S&P/ASX 200 6.128,40 -0,94%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Einzig die Börse in Schanghai hält sich im positiven Bereich. Auch die guten Vorgaben von der Wall Street mit neuen Jahreshochs stützen nicht. Nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst mit seinen Aussagen am Wochenende für Hoffnungen auf einen baldigen Handelsabschluss zwischen China und den USA gesorgt hatte, hieß es am Montag Berichten zufolge, dass ein Abkommen "möglicherweise überhaupt nicht zustande kommt". Nach der kräftigen Kursrally zu Wochenanfang mit Gewinnen von über 5 Prozent geht es an den Aktienmärkten im chinesischen Kernland nun gemächlicher zu. Schanghai zeigt sich freundlich, Hongkong dagegen leichter - Tokio etwas leichter. Auch in Südkorea geht es abwärts - in Sydney etwas deutlicher. Belastet wurde der australische Leitindex - wie auch in der gesamten Region - von Ölaktien aufgrund deutlich gesunkener Ölpreise. Santos und Oil Search gaben 2,6 bzw. 1,2 Prozent nach. In Tokio verlieren Inpex 3,8 Prozent. In Hongkong trifft es CNOOC mit einem Minus von 2,7 Prozent. Unter den Einzelwerten brechen AAC in Hongkong um 13,2 Prozent ein, nachdem der Apple-Zulieferer eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Inmitten der politischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir soll es zu einem militärischen Zwischenfall gekommen sein. An der indischen Börse notiert der Sensex 0,9 Prozent leichter. Die indische Rupie gibt zum Dollar etwas nach.

US-NACHBÖRSE

Tesla zeigte sich mit einem Abschlag von 3,6 Prozent. Belastet wurden die Titel von Berichten, wonach die US-Börsenaufsicht SEC einen Richter gebeten habe, CEO Elon Musk wegen eines ungenauen Tweets zu belangen. Ein Tweet zur Produktion von Musk soll demnach unpräzise gewesen sein und gegen eine Vereinbarung mit der SEC verstoßen haben, berichten mehrere Medien. Mosaic legten dagegen um 5,3 Prozent zu. Das Unternehmen toppte die Markterwartungen und profitierte dabei auch von höheren Preisen. Shake Shack übertraf zwar die Marktvorhersagen mit den ausgewiesenen Quartalszahlen, verschreckte aber mit dem Ausblick. Die Titel büßten 3,0 Prozent ein. Dillard's schnellten um 12,8 Prozent in die Höhe. Der Einzelhändler überzeugte mit Geschäftszahlen oberhalb der Marktschätzungen. Mit 13,5 Prozent kletterten Hertz Global Holdings noch deutlicher. Die Autovermietung hatte zwar Verluste geschrieben, diese fielen aber geringer als befürchtet und auch unter Vorjahresniveau aus. Tenet Healthcare haussierten um 15,6 Prozent. Der Gesundheitsdienstleister schlug mit Ergebnis und Umsatz die Vorhersagen. Etsy zogen um 7,1 Prozent an. Der Online-Einzelhändler überzeugte mit Umsatz und Absatz gleichermaßen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.091,95 0,23 60,14 11,85 S&P-500 2.796,11 0,12 3,44 11,54 Nasdaq-Comp. 7.554,46 0,36 26,92 13,85 Nasdaq-100 7.115,43 0,35 24,80 12,41 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 892 Mio 796 Mio Gewinner 1.453 2.145 Verlierer 1.487 807 Unverändert 97 86

Gut behauptet - Die großen US-Aktienindizes markierten neue Jahreshochs, nachdem US-Präsident die für den 2. März angedrohte Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Waren auf unbestimmte Zeit verschoben hatte. Allerdings bröckelten die Gewinne bald wieder, was Händler mit der bevorstehenden Anhörung des US-Notenbankchefs Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats und einer Fülle von Konjunkturdaten im weiteren Verlauf der Woche erklärten. Unter den Einzelwerten gewannen General Electric 6,4 Prozent, nachdem der Konzern die Verkauf der Biopharma-Sparte an Danaher (+8,5 Prozent) angekündigt hatte. Berkshire Hathaway stiegen um 0,2 Prozent. Die Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett hatte mit ihren jüngsten Geschäftszahlen nicht in allen Punkten überzeugt. Apple legten um 0,7 Prozent zu, nachdem Buffett in einem Interview gesagt hatte, dass er seine Apple-Aktien derzeit nicht verkaufen würde. Einen Sprung um 120 Prozent nach oben auf 113,48 Dollar machte die Aktie von Spark Therapeutics. Die schweizerische Roche übernimmt das Biopharma-Unternehmen für fast 5 Milliarden Dollar bzw 114,50 Dollar je Aktie.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 30 Jahre

Die positiven Nachrichten im Zollstreit dämpften das Interesse an Staatsanleihen. Sinkende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 1,6 Basispunkte auf 2,67 Prozent steigen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1349 -0,1% 1,1360 1,1350 -1,0% EUR/JPY 125,77 -0,3% 126,16 125,57 +0,0% EUR/GBP 0,8641 -0,2% 0,8657 0,8672 -4,0% GBP/USD 1,3134 +0,1% 1,3121 1,3086 +3,1% USD/JPY 110,81 -0,2% 111,07 110,64 +1,0% USD/KRW 1118,48 +0,0% 1118,45 1119,55 +0,4% USD/CNY 6,6986 +0,1% 6,6894 6,6928 -2,6% USD/CNH 6,6989 +0,2% 6,6835 6,6893 -2,5% USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8486 7,8487 +0,2% AUD/USD 0,7158 -0,2% 0,7171 0,7158 +1,6% NZD/USD 0,6881 -0,0% 0,6883 0,6874 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.776,50 -1,2% 3.824,00 3.770,50 +1,5%

Die Reaktionen am Devisenmarkt auf die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China hielten sich in Grenzen. Der Dollar zeigte sich wenig verändert um die Stände vom Freitagabend. Das Währungspaar Euro/Dollar bewege sich weiterhin in einer engen Spanne, hieß es von der Commerzbank. Diese liege zwischen 1,1320 und 1,1360 Dollar. Der Markt brauche einen starken Impuls für eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung, zum Beispiel vom Brexit.

Das britische Pfund erhielt derweil Auftrieb von der Labour-Partei, die nach langem Zögern nun die Forderung nach einem neuen Brexit-Referendum unterstützt. Eine solche Volksabstimmung solle verhindern, "dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird", erklärte Parteichef Jeremy Corbyn. Im späten US-Handel pendelte das Pfund um die Marke von 1,31 Dollar auf seinem Tageshoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,24 55,48 -0,4% -0,24 +19,9% Brent/ICE 64,68 64,76 -0,1% -0,08 +18,9%

Die Ölpreise drehten deutlich ins Minus. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Trump, der die Ölpreise - wieder einmal - als zu hoch bezeichnet hatte. Allerdings dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, nachdem die Preise seit Jahresbeginn deutlich zugelegt haben. Grundsätzlich sei eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China aber positiv für die Preise und dürfte zu einer erhöhten Nachfrage führen, hieß es. Marktteilnehmer verwiesen auch auf einen Bericht des Wall Street Journals, wonach die Opec auf ihrer Konferenz im April eine Fortsetzung der Fördermengenkürzungen anstrebt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 3,1 Prozent auf 55,48 Dollar, für Brent ging es um 3,5 Prozent auf 64,76 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,62 1.326,70 +0,1% +0,92 +3,5% Silber (Spot) 15,87 15,89 -0,1% -0,02 +2,4% Platin (Spot) 858,00 854,00 +0,5% +4,00 +7,7% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,2% -0,00 +11,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 02:05 ET (07:05 GMT)

Der "sichere Hafen" Gold wurde mit den positiven Nachrichten um den Handelsstreit für Investoren weniger attraktiv. Der Preis für die Feinunze zeigte sich volatil und notierte zuletzt kaum verändert bei 1.328 Dollar. Etwas Unterstützung erhalte der Goldpreis von der relativen Schwäche des Dollar, hieß es dazu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GIPFEL USA-NORDKOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist vor dem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam angekommen. Der Sonderzug mit dem Machthaber erreichte den stark gesicherten vietnamesischen Grenzort Dong Dang an der Grenze zu China, wie ein AFP-Journalist berichtet.

INNENPOLITIK KUBA

Die Kubaner haben in einem Referendum die neue Verfassung gebilligt. Damit werde die sozialistische Ausrichtung des Landes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Öffnung festgeschrieben, teilte die Wahlbehörde mit.

INNENPOLITIK IRAN

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat seinen Rücktritt verkündet. "Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit", erklärte Sarif.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.