BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7550 (7450) PENCE - 'BUY'MAINFIRST STARTET AHOLD DELHAIZE MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 20 EURMAINFIRST STARTET CARREFOUR MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 21,50 EUR CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 36 (51) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 64 (74) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 26,50 (27,00) EUR - 'UNDERWEIGHT'KEPLER CHEUVREUX SENKT DEUTZ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 7 EURLAMPE SENKT KION AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 46 (68) EUR , (VB -1,6%)MAINFIRST STARTET DEAG DEUTSCHE ENTERT. MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 6,70 EURMAINFIRST STARTET METRO AG MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 15 EURMAINFIRST SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...