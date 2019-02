Kreise: May knickt im Brexit-Chaos ein und erwägt FristverlängerungIPO: Novartis dürfte Alcon frühestens im April an die Börse bringen Aixtron - 2018 net 45,9 Mio (Prog 33,5) , EBIT-Marge 15,4% (Prog 13,6) , EBIT 41,5 Mio (Prog 35,9) , Ausblick "vorsichtig" BASF - Q4 Umsatz 15,586 Mrd (Prog 15,2) , EBIT pre ex 630 Mio (Prog 607) , net nach mind 348 Mio (Prog 504) , Div 3,20 Befesa steigert EBITDA 2018 auf 176 Mio. EUR und Nettogewinn um 83% auf 90 Mio. EUR DEFAMA übertrifft FFO-Prognose für 2018 RATING: MOODY'S SENKT AUSBLICK FÜR GEA AUF 'NEGATIV' VON 'STABIL' - 'BAA2' KWS bestätigt Jahresprognose nach starkem Halbjahr Xing schlägt höhere Dividende und ...

