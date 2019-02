Der ehemals größte Konzern war auf dem Tiefstpunkt abgesackt und jetzt geht es zur Sache: Für 21,4 Mrd. $ wird die Bio- Pharmatochter zum Kauf angeboten. Reaktion gestern: Plus 6,2 %. Bei 6,66 $ begann die Story vor ein paar Wochen, inzwischen knapp 11 $ und wo liegen die Ziele? In General Electric kann jeder mitspielen. Am Ende werden es wohl um 18 - 20 $ werden. Aber bitte etwas mehr Zeit mitbringen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info