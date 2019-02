Volkswagen hat in der vergangene Woche die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. In Summe lagen die Ergebnisse im Rahmen der Schätzungen. Konzernchef Herbert Diess warnte vor einer möglichen Abschwächung wichtiger Märkte. Das schien die Anleger aber in keinster Weise zu irritieren. Für 2019 stellte Diess ein Umsatzwachstum von rund fünf Prozent in Aussicht. Zudem wird der Konzernumbau Richtung e-Mobility und neue Mobilitätskonzepte vorangetrieben. Die Aktie nahm die Steilvorlagen auf und schaffte am Montag den Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie.

