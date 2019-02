Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Zalando von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 30 Euro gesenkt. Der Online-Handel mit Bekleidung sei an einem Wendepunkt, schrieb Analyst David Gardner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Tage profitablen Umsatzwachstums von 20 bis 25 Prozent seien lange vorbei. Die Markterwartungen für das Umsatzwachstum und die Profitabilität dürften sich als zu optimistisch erweisen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

