FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future gibt am Dienstag nach dem Start des Spezialistenhandels in der Kasse weiterhin etwas nach. Der März-Kontrakt fällt gegen 8.15 Uhr um 39 auf 11.427 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 11.475,5 und das Tief bei 11.421,5 Punkte. Umgesetzt worden sind knapp 3.500 Kontrakte.

Händler sprechen von einer typischen Konsolidierung. Im Blick stehe der kurzfristige Aufwärtstrend seit 8. Februar, er verläuft aktuell bei etwa 11.220 Punkten. Auf der Oberseite bietet der mittelfristige Abwärtstrend bei etwa 11.570 Punkten Widerstand.

Negativ gesehen wird das Umsatzverhalten: Sollten der Umsatz in der Konsolidierung deutlich zunehmen und der kurzfristige Aufwärtstrend brechen, ginge der trendbestätigende Charakter nach oben verloren. Das deute sich aber aus derzeitiger Sicht nicht an, heißt es am Markt.

February 26, 2019 02:30 ET (07:30 GMT)

