Die Aixtron-Aktie verliert heute deutlich an Wert und ist damit größter Verlierer im TecDax. Damit sind die Kursgewinne seit Jahresstart 2019 (13,4%) wieder dahingeschmolzen. Doch was ist passiert?Der Spezialanlagenbauer dämpft nach einem starken Jahr 2018 die Erwartungen. "2018 war ein hervorragendes Geschäftsjahr für Aixtron", sagte Vorstand Bernd Schulte am Dienstag in Herzogenrath....

Den vollständigen Artikel lesen ...