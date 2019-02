IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot unterzeichnet Vertriebsabkommen mit Europas Marktführer für die Korrektur von Fehlsichtigkeiten, Visus Contactlinsen Gmbh, und sichert sich Verkauf von bis zu 750 Stück seines Binovi Touch-Produkts

Eyecarrot unterzeichnet Vertriebsabkommen mit Europas Marktführer für die Korrektur von Fehlsichtigkeiten, Visus Contactlinsen Gmbh, und sichert sich Verkauf von bis zu 750 Stück seines Binovi Touch-Produkts

26. Februar 2019, Eyecarrot Innovations Corp. (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit VISUS Contactlinsen GmbH (VISUS), Europas führender Vertriebsorganisation für Produkte zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten, unterzeichnet hat. Die ersten Versuchsprodukte wurden Ende 2018 getestet; eine erste Teillieferung von bis zu 100 Stück soll in den nächsten 60 Tagen erfolgen und vor allem in den deutschen und spanischen Markt gehen. Der von Eyecarrot entwickelte Binovi Touch Saccadic Fixator ist ab sofort über VISUS erhältlich und wird auch auf der bevorstehenden SIODEC-Konferenz in Granada (Spanien) präsentiert. Diese Partnerschaft wird dem Unternehmen dabei helfen, die rund 5000 verfügbaren Analogprodukte, die derzeit in medizinischen Einrichtungen zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten, in Profi- und Amateursportorganisationen, in Reha-Kliniken und in Trainingszentren weltweit verwendet werden, zu ersetzen.

Wir sind begeistert, dieses führende Vertriebsunternehmen für Augenheilkunde als Partner für unseren 'Binovi Touch Saccadic Fixator' gewinnen zu können. Die ersten Reaktionen des Marktes waren überwältigend und wir haben unsere Software auch mit Übersetzungen in andere Sprachen ausgestattet, um auf die enorme Marktnachfrage in Europa reagieren zu können. Eine Partnerschaft mit VISUS wird uns ein entsprechendes Vertriebsnetz und eine starke Umsatzpräsenz in Europa sichern, meint CEO Adam Cegielski.

Über VISUS

VISUS wurde im Jahr 1977 unter dem Namen VISUS Contactlinsen GmbH von Peter Fanti in Hamburg gegründet. Als erstes Kontaktlinseninstitut adaptierte das Unternehmen im Rahmen eines Pilotprojekts spezielle Kontaktlinsen. Von seinem ursprünglichen Standort an der Rothenbaumchaussee übersiedelte das Institut an den Jungfernstieg und damit in beste Innenstadtlage. Rund 10 Jahre später gründete Peter Fanti eine weitere Niederlassung in Stuttgart, die ebenfalls als Kontaktlinseninstitut fungierte. Nach einigen Jahren erkannte VISUS die neuen Möglichkeiten einer optometrischen Untersuchung zur Überprüfung von Fehlsichtigkeiten. Infolge dieser Entwicklung konnte sich VISUS mit seinen exklusiven Produkten für die Augenuntersuchung einen Namen unter den Vorreitern auf dem Gebiet der Optometrie machen. Zur selben Zeit entdeckte VISUS auch die Möglichkeiten des visuellen Trainings im Rahmen der Weiterbildung in Europa. Seither ist VISUS ein Marktführer auf dem Gebiet des visuellen Trainings, das auch unter dem Namen Sehschule bekannt ist.

Über Eyecarrot

Eyecarrots Plattform BinoviTM ist eine innovative Technologielösung für das Gesundheitswesen, bei der Software, Hardware, Datenmaterial und Fachwissen gebündelt werden. Binovi bietet den Optikern Unterstützung, Fehlsichtigkeiten bei Patienten im eigenen Geschäftslokal bzw. nach ärztlicher Verordnung zuhause zu behandeln und so besser auf die Therapieanforderungen von Patienten eingehen und diese optimieren zu können. Weltweit leidet jeder vierte Mensch an einer Fehlsichtigkeit, die über Probleme mit der Sehschärfe hinausgeht. Ziel ist es, diesen Menschen zu helfen. Das Unternehmen beschreitet bei der Einbindung von Gesundheitsdienstleistungen in Zusammenhang mit Fehlsichtigkeiten neue Wege und bemüht sich aktiv darum, die größten Herausforderungen im Gesundheitssystem zu lösen.

Für das Board of Directors:

Adam Cegielski

President | CEO

Tel: 1.844.866.6162

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.-

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46019

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46019&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30233 R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA30233R1064

AXC0092 2019-02-26/09:07