Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Nervosität bei Staatsanleihen aus der Kernunion im langen Laufzeitenbereich etwas zunimmt, hat das grundsätzliche Bild Bestand: Langlaufende Bundrenditen verharren in einer äußerst engen und niedrigen Bandbreite, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Abschwächung und "dovishe" Signale vonseiten der EZB (und anderer Zentralbanken) böten Staatsanleihen Unterstützung. Bei den Wirtschaftsdaten erwarte Anleger in dieser Woche sowohl in der Eurozone als auch den USA ein voller Kalender. In der Eurozone liege der Fokus diese Woche auf dem Economic Sentiment (Februar) am Mittwoch, wo sich weitere Schwäche abzeichnen sollte. Zudem seien die vorläufigen Inflationszahlen aus Deutschland und anderen Eurolandstaaten am Donnerstag von Interesse. In den USA seien neben den verspäteten US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal am Donnerstag vor allem der ISM-Index (Februar) am Freitag von Relevanz für die Märkte. (Ausgabe vom 25.02.2019) (26.02.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...