Es war der Paukenschlag an den US-Börsen am Montag. General Electric verkauft für 21 Milliarden Dollar sein Biopharmageschäft an den Mischkonzern Danaher. Die Börse jubelte zunächst, bis zu 19 Prozent legte die Aktie von GE zu. Inzwischen ist der Großteil der Gewinne wieder dahin geschmolzen, dennoch hat der Deal weitreichende Folgen für GE.

