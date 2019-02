Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn leicht im Kurs gestiegen. Händler nannten die maue Börsenstimmung in Asien als Grund. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 166,56 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,09 Prozent. In der Eurozone fiel der Handelsstart überwiegend ähnlich aus.

Am Dienstag stehen zum einen zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA auf dem Plan. Zum anderen haben sich einige hochrangige Zentralbanker mit öffentlichen Auftritten angekündigt. Unter anderem wird US-Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem amerikanischen Senat absolvieren. In Großbritannien äußert sich Zentralbankchef Mark Carney./bgf/jsl/mis

