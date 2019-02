Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima tritt auf der Stelle

Die Kauflaune der Deutschen trotzt nach der jüngsten Erhebung der GfK dem jüngsten konjunkturellen Gegenwind. Die Konsumforscher ermittelten für März einen gegenüber Februar unveränderten Stand ihres Konsumklimaindex von 10,8 Punkten. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten diese Entwicklung genau so erwartet. "Damit zeigt das Konsumklima im ersten Quartal dieses Jahres eine auf gutem Niveau stabile Entwicklung und stemmt sich bislang erfolgreich gegen die spürbare konjunkturelle Abschwächung", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Scholz plädiert für soziale Ausrichtung Europas

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bei einer Diskussion des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege ein Plädoyer für ein sozial ausgerichtetes Europa abgegeben und betont, die nötigen Maßnahmen ließen sich finanzieren. Scholz sah in einem in vielen Industrieländern zu beobachtenden "Verlust an Zuversicht ein bemerkenswertes Phänomen", denn es handele sich um die reichsten Länder der Welt.

Umfrage sieht klare Mehrheit für Jamaika-Koalition

Die Grünen und die FDP haben in einer jüngsten Umfrage gewonnen, während die SPD stagniert. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kommen die Grünen auf 15,5 Prozent, und die FDP erreicht 9,5 Prozent und damit jeweils einen halben Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. "Ohne und gegen die Union kann nicht regiert werden", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Ihre potentiellen Wunschpartner Grüne und FDP legen zu. Anders als die derzeitige schwarz-rote Bundesregierung hätte eine Jamaika-Koalition eine klare Mehrheit."

Verdi-Chef Bsirske sieht derzeit keine Basis für Tarifabschluss

Verdi-Chef Frank Bsirske hat vor Beginn der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Bundesländer die Hoffnung auf eine baldige Einigung gedämpft. Er sehe derzeit "keine Basis für einen Abschluss", sagte Bsirske im ZDF-Morgenmagazin. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber lägen "in allen wesentlichen Punkten auseinander". Er wolle deswegen "im Moment überhaupt nichts ausschließen", auch nicht längere Streiks.

Gericht kippt Verkaufsstopp von Berliner Wohnungen an Deutsche Wohnen

Das Berliner Landgericht hat den Verkaufsstopp von Wohnungen in der Berliner Prachtallee der früheren DDR an das private Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen gekippt. Im Dezember hatte ein Gericht zuvor den Verkauf von drei Wohnblöcken an der Karl Marx-Allee durch die Predac Immobilien Management AG an die private Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen SE per einstweilige Verfügung gestoppt.

Labour-Partei unterstützt Forderung nach neuem Brexit-Referendum

Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien hat sich hinter die Forderung nach einem neuen Brexit-Referendum gestellt. Eine solche Volksabstimmung solle verhindern, "dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird", erklärte Parteichef Jeremy Corbyn. Gegner des britische EU-Austritts fordern seit langem, vor dem Vollzug des Brexit noch einmal das Volk zu befragen. Die Unterstützung der größten Oppositionspartei dürfte ihnen nun beträchtlichen Auftrieb geben.

Irans Außenminister Sarif erklärt seinen Rücktritt

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat seinen Rücktritt verkündet. "Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit", erklärte Sarif auf seinem verifizierten Instagram-Account. Sarif war seit 2013 Außenminister und maßgeblich an der Verabschiedung des Atomabkommens mit dem Iran 2015 verantwortlich.

Sahel-Staaten planen Klimaschutzinvestitionen von 350 Milliarden Euro

Mit einem ehrgeizigen Zwölfjahresplan im Volumen von 350 Milliarden Euro wollen die Länder der Sahelzone die Klimaziele des Pariser Abkommens für ihre Region umsetzen. Vertreter von 17 Staaten trafen sich in Nigers Hauptstadt Niamey, um den Aktionsplan zu verabschieden. Die afrikanische Sahel-Zone ist besonders stark von der Klimaerwärmung betroffen: Schon heute leiden viele Gebiete unter lang anhaltender Dürre mit verheerenden Konsequenzen für die Bevölkerung.

Kolumbien: Inzwischen 270 venezolanische Sicherheitskräfte desertiert

In der Venezuela-Krise steigt die Zahl der Sicherheitskräfte, die desertieren und sich in das Nachbarland Kolumbien absetzen. Inzwischen seien 270 Sicherheitskräfte "vor der Diktatur von (Staatschef) Nicolas Maduro geflohen", erklärte die kolumbianische Einwanderungsbehörde. Die Polizisten und Soldaten würden "Schutz und Hilfe" suchen. Der Machtkampf zwischen Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido hatte sich am Wochenende drastisch zugespitzt.

Washington verhängt Strafmaßnahmen gegen Maduro-treue Regionalchefs

Nach den gewalttätigen Konfrontationen an der venezolanischen Grenze hat die US-Regierung die Sanktionen gegen das Umfeld des dortigen Staatschefs Nicolás Maduro weiter verschärft. Wie Finanzminister Steven Mnuchin in Washington mitteilte, wurden Strafmaßnahmen gegen vier mit Maduro verbündete Gouverneure von venezolanischen Bundesstaaten verhängt.

Lima-Gruppe will Internationalen Strafgerichtshof in Venezuela-Krise einschalten

Nach der gewaltsamen Blockade von Hilfslieferungen an den venezolanischen Grenzen wollen die Staaten der Lima-Gruppe den Internationalen Strafgerichtshof (CPI) in Den Haag einschalten. Dieser solle die Weigerung von Präsident Nicolas Maduro, ausländische Hilfe für die notleidende Bevölkerung ins Land zu lassen, als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" ahnden, erklärte die Lima-Gruppe zum Abschluss ihres Treffens in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota.

Kubaner stimmen in Referendum für neue Verfassung

Die Kubaner haben in einem Referendum die neue Verfassung gebilligt. Damit werde die sozialistische Ausrichtung des Landes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Öffnung festgeschrieben, teilte die Wahlbehörde in Havanna mit. Rund acht Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, an dem Referendum teilzunehmen.

Sonderzug von Kim Jong Un erreicht Vietnam

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist vor dem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam angekommen. Der Sonderzug mit dem Machthaber erreichte am Dienstagmorgen den stark gesicherten vietnamesischen Grenzort Dong Dang an der Grenze zu China, wie ein AFP-Journalist berichtete. Bis zur vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind es noch einmal rund 180 Kilometer.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.