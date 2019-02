Im Kampf gegen die Verdrängung alteingesessener Mieter sind Städte in Deutschland nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes zu zögerlich, beliebte Viertel und Straßenzüge mit Hilfe einer sogenannten Sozialen Erhaltungsverordnung zu schützen. Denn nur mit diesem im Baugesetzbuch verankerten Mittel - auch Erhaltungssatzung oder Milieuschutz genannt - hätten Städte die Möglichkeit, in Verhandlungen mit Spekulanten ihr Vorkaufsrecht als Druckmittel einzusetzen, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds in Berlin, Ulrich Ropertz, der Deutschen Presse-Agentur.

Es brauche aber gar nicht erst so weit zu kommen, dass die Stadt die Immobilie am Ende tatsächlich erwerbe. Denn das Vorkaufsrecht sei kein "Allheilmittel", weil es eine nicht unbeträchtliche Summe binde. "Da stellt sich für die Stadt natürlich auch immer die Abwägungsfrage", betonte er. Am Ende könne auch eine Einigung in Form einer Abwendungsvereinbarung stehen. "Die besagt, dass der Käufer mit dem gekauften Objekt nicht einfach machen kann, was er will, sondern, dass er sich an bestimmte Spielregeln halten muss."

Im Kampf gegen Gentrifizierung hatten Städte wie Berlin, München und Hamburg jüngst stärker ihr Vorkaufsrecht genutzt, um die Wohnbevölkerung vor steigenden Mieten zu schützen. "Es hat geraume Zeit gedauert, bis die Städte dieses Instrument für sich entdeckt haben", sagte Ropertz./let/DP/jha

