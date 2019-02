Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim hat 2018 von boomenden Kartenverkäufen und eines gut laufenden Geschäfts mit Konzertveranstaltungen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten zweistellig zu, wie das Unternehmen bei der überraschenden Bekanntgabe von Eckdaten für das vergangene Jahr am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz sei um ein Fünftel auf 1,24 Milliarden Euro geklettert, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 13 Prozent auf 231 Millionen Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten bei beiden Werten mit Zuwächsen in dieser Größenordnung gerechnet.

Im laufenden Jahr peilt das Ende 2018 vom MDax in den SDax abgestiegene Unternehmen weitere Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis an, ohne konkreter zu werden. "Weitere Details zum Ausblick werden im Geschäftsbericht veröffentlicht", hieß es. Dieser soll am 20. März erscheinen - dann will CTS Eventim auch den Dividendenvorschlag für 2018 bekanntgeben./zb/jha/

ISIN DE0008467416 DE0005470306 DE0009653386

