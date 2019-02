Bis 2025 reichen die aktuellen Planziele für Umsatz und Rentabilität. Damit beginnt das gesamte Comeback der deutschen Autobauer und darin liegt das wichtigste Gewicht für den Dax. Zwischen 3 und 5 % Tagesgewinn (Intraday) war gestern nur der Anfang. Wie man dies aber intelligenter spielt, lesen Sie am besten in der letzten Termin-Börse, nämlich einer Kombination von Aktien plus Optionsscheinen, die gestern schon mal vormachten, wie die Relationen aussehen: Wenn die Autoaktie um 3 % steigt, legt der richtige Optionsschein (je nach Hebel) zwischen 10 und 18 % zu. Gestern gut nachvollziehbar.



