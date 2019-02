Das Unternehmen AKEBONO TEA K.K. hat heute bekannt gegeben, dass es am 28. Februar 2019 seine erste Bio-Tee-Produktreihe, ein Gemisch aus Kräutern und traditionellem japanischen Tee auf den Markt bringt und mit der weltweiten Auslieferung beginnt.

AKEBONO TEA bietet eine klassische Teekollektion aus traditionellem Sencha, Hojicha und Genmaicha sowie Kräutermischungen aus verschiedenen Kräutern, deren aromatische Duftstoffe die japanischen Teesorten ergänzen und erfrischende Geschmacksrichtungen und Aromen kreieren. Diese einmalige Teekollektion wird in acht unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten.

Die Teeblätter werden auf einem Bauernhof am Fuße des Fuji angebaut und von Hand geerntet. Sie erhalten dort alle Nährstoffe aus der sonnigen Lage und dem Wasser, das vom Berg abfließt und in den nährstoffreichen Boden eindringt. Alle Mischungen sind mit dem JAS-Gütesiegel für biologischen Anbau versehen, was bedeutet, dass die Teesorten mit der Gewissheit getrunken werden können, dass beim Anbau keine Pestizide oder chemische Düngemittel eingesetzt wurden. Neben der Verwendung von biologisch angebauten Teeblättern fördert AKEBONO TEA weiterhin nachhaltige Beziehungen zwischen Kunden, Produzenten und der Natur, indem die Teeblätter direkt von den Teefarmen gekauft werden.

AKEBONO TEA ist ein Unternehmen aus Tokio und hat sich wie die Stadt einer Verschmelzung von Alt und Neu verschrieben. Sein Ziel ist es, durch die Mischung aus traditionellen Teeblättern und Kräutern einen einzigartigen japanischen Tee herzustellen und durch die Einbeziehung von Tradition und Modernität, zweier Aspekte, die in der Stadt Tokio zu finden sind, als Marke eine neue Ausrichtung zu finden.

Weitere Informationen über die Anfänge des Unternehmens und über seine Teemischungen finden Sie auf der Webseite von AKEBONO TEA.

Bilder von Produkten können hier heruntergeladen werden.

Über AKEBONO TEA K.K.

Das von Jungunternehmerin Misato Tanaka gegründete Unternehmen AKEBONO TEA ist die weltweit erste und einzige Bio-Teemarke, die sich auf Produkte auf Grundlage von japanischem grünem Tee spezialisiert hat. Die Marke hat es sich zum Ziel gesetzt, ernährungstechnisch wertvollen und belebenden Tee herzustellen, damit die Kunden dank AKEBONO TEA ein besseres und gesünderes Leben führen und sich innen wie außen rundum wohlfühlen können.

