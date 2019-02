BERLIN (Dow Jones)--Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, sehr schnell den angekündigten Gesetzentwurf für den geplanten Braunkohle-Ausstieg vorzulegen. Die von einem Strukturwandel betroffenen Menschen in der Lausitz wollten keine "wohlfeilen Versprechen", sondern konkrete Zusagen, erklärte Woidke im RBB nach Angaben des Senders. Sie erwarteten, dass die Zusagen auch umgesetzt würden.

Woidke betonte, es gehe um konkrete Maßnahmen beispielsweise im Infrastruktur- und im Wissenschaftsbereich. An die Wirtschaft in Brandenburg und auch in Sachsen appellierte der SPD-Politiker, über die Landesgrenzen hinweg Geschlossenheit zu zeigen. "Es braucht diese eine Stimme für die ganze Region", sagte Woidke. "Es muss eine länderübergreifende Stimme sein und sie muss dann auch akzeptiert werden." Mit widerstreitenden Äußerungen komme man nicht weiter.

February 26, 2019 03:34 ET (08:34 GMT)

